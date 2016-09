Klok van Heidense Kapel op Wieringen is kwijt

PR-Foto De spoorloze schoolbel.

STROE - De herbouw van de Heidense Kapel op de begraafplaats in Stroe is bijna voltooid. Toch zit de stichting die hiertoe het initiatief nam met de handen in het haar: de bronzen bel van de voormalige Oosterlanderschool zou als klok in de toren van de kapel komen te hangen, maar is zoek.

Door Martijn Gijsbertsen - 15-9-2016, 12:00 (Update 15-9-2016, 12:20)

,,Omdat we het aardig vonden die oude schoolbel met ophangconstructie voor Wieringen te behouden, hebben we haar voor een symbolisch bedrag van Surplus (onderwijskoepel, red.) overgenomen’’, vertelt Maartje Burghout...