Lolke Kuipers is klaar met alle kritiek op gemeente Den Helder

Foto Peter van Aalst Wethouder Lolke Kuipers.

DEN HELDER - Wethouder Lolke Kuipers is alle kritiek op de gemeente spuugzat. ,,Vráág nou eens gewoon aan ons hoe het zit. Mijn agenda zou moeten uitpuilen met afspraken met mensen die bezorgd zijn over situaties. Maar dat is niet het geval.’’

Door Bo-Anne van Egmond - 15-9-2016, 9:55 (Update 15-9-2016, 9:55)

Kuipers vindt dat er te veel kritiek wordt geuit op het gemeentebestuur: ,,Terwijl we heel goed bezig zijn.’’ Hij somt onder meer de vernieuwingen in het stadshart en de veranderingen aan het stationsplein op. ,,Toch walst iedereen maar over de...