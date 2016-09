Wethouder Kuipers: ’Den Helder is gekke Henkie niet’

DEN HELDER - De werkzaamheden aan het voormalige postkantoor zijn woensdag niet van start gegaan.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-9-2016, 9:50 (Update 15-9-2016, 9:50)

De reden is dat er los asbest is aangetroffen door de asbestspecialist, zegt wethouder Lolke Kuipers. Asbest dat een paar dagen geleden nog gewoon vast zat. Volgens Marc Nihot, betrokken bij het Rob Scholte Museum, is deze uitspraak onzin: ,,In augustus kwam er een asbestexpert langs, ik ben met hem meegelopen. Hij heeft toen op twee plekken gezien dat het asbest los zat.’’

Hoe lang het oponthoud duurt, is nog niet duidelijk. Kuipers benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. ,,Alles wordt ook gemonitord.’’ Daarnaast verwerpt hij ten stelligste de suggestie van kunstenaars Rob Scholte en Dirk Gorter dat de gemeente zomaar iets doet. ,,We zijn al maanden hiermee bezig. We zijn gekke Henkie niet. Het is niet alsof iemand op een vrijdagmiddag even wat bedenkt, sodemieter op! Natuurlijk zijn de oude schetsen bekeken. Het is ons eigendom en willen het op de best mogelijke manier opknappen. Het is nota bene de enige A1-locatie die de gemeente bezit, dan moet je dat zorgvuldig en goed doen. Bovendien willen we het verkopen: je kunt toch beter een auto die glimt verkopen, dan een die onder de roest zit.’’

Hij reageert ook op de kritiek van Scholte, dat er te weinig naar hem is geluisterd. ,,Het gaat niet erom wie de auto rijdt, maar van wie die auto ís. Scholte wil graag die rapporten. We zijn niet verplicht die te overhandigen, maar we doen het wel.’’