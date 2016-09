Verkoeling en vertier in Den Helder: ieder op eigen manier [video]

DEN HELDER - Het is puffen en zweten tijdens de laatste stuiptrekkingen van de zomer van 2016. Menigeen neemt een ijsje of koude limonade om af te koelen. Anderen genieten op het strand of op een balkon van de zon. Een reportage vanuit een warm Den Helder.

Door Carina Gutker - 14-9-2016, 20:51 (Update 14-9-2016, 22:33)

De oudere Nieuwediepers van verzorgingstehuis De Lichtboei hebben het goed voor elkaar. In de schaduw, bij de ingang van het gebouw, smullen ze van een ijsje. De zonweringen waren al vroeg naar beneden gehaald om...