Hitte houdt bezoekers Overmooi Den Helder niet thuis [video]

Foto George Stoekenbroek Moooooi dansen

DEN HELDER - De Helderse Vallei stond woensdag volledig in het teken van het festival Overmooi, dat door de gehele provincie Noord-Holland trekt.

Door Carina Gutker - 14-9-2016, 20:41 (Update 14-9-2016, 20:41)

Bezoekers konden over een immense landkaart van de provincie lopen of een ’uitputtende’ dansvoorstelling bijwonen. De hitte hield het publiek woensdag niet thuis, al dacht directeur Jef Mühren wel dat het iets rustiger was dan in eerder bezochte plaatsen als Hoorn. ,,Toch verwacht ik dat er over de gehele dag zo’n duizend bezoekers zullen zijn geweest.’’