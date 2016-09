Monumentale status Timorpark bemoeilijkt aanpak fietsoverlast

Archieffoto Peter van Aalst Over de wandelpaden wordt veel gefietst.

DEN HELDER - De aanpak van fietsoverlast in het Timorpark is niet zo eenvoudig als aanvankelijk gedacht binnen het wijkplatform Stad binnen de Linie.

Door Petra Bies - 14-9-2016, 19:00 (Update 14-9-2016, 19:00)

Fietsers rijden in het park over de wandelpaden, vooral als het ziekenhuis de bestemming is. De fietspiraten komen via het fietspad vanaf de Marsdiepstraat het park in.

Vanuit het platform werd voorgesteld om het fietspad bij het park met bosschages af te sluiten. Het fietsverkeer wordt dan gedwongen dat pad te vervolgen tot aan de Timorlaan.

Maar op die manier een stukje pad uit het park halen, mag niet zomaar, achterhaalde wijkmanager Martin van der Maas. ,,Er zijn bezwaren van stedebouwkundige kant. Het jaren-dertigstratenpatroon is monument.’’ Er wordt gebroed op een andere oplossing.