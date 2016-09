Kunstenaar Rob Scholte is boos: ’vrolijk met een kwastje verf over asbest’ postkantoor

Foto ANP/Ferdy Damman Rob Scholte bij zijn expositie bij De Fundatie in Zwolle.

DEN HELDER - Dat het voormalige postkantoor wordt opgeknapt, daar is kunstenaar en gebruiker van het pand Rob Scholte heel blij mee. ,,Maar kies dan voor een aanpak die deugt en niet voor de snelle manier. Het lijkt alsof ze de huidige staat alleen maar willen bevestigen.’’

Door Bo-Anne van Egmondb.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 22:40 (Update 13-9-2016, 22:40)

Scholte maakt zich zorgen over de opknapbeurt die vanaf woensdag van start gaat. De steigers om het werk in gang te zetten, worden in principe vandaag geplaatst. De werkzaamheden draaien om het schilderen van kozijnen,...