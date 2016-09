Spoedhulp blijft in ziekenhuis Den Helder

DEN HELDER - De spoedhulp verdwijnt niet uit het ziekenhuis in Den Helder. Spoedeisende hulp en acute verloskunde blijven hier dus aanwezig, bevestigt een brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan burgemeester Koen Schuiling. Of ook de complexe hartzorg in Den Helder moet blijven, meldt Nza niet.

Door Michiel Snik - 13-9-2016, 17:38 (Update 13-9-2016, 17:52)

Het college meldt tevreden te zijn met het antwoord: ,,Het college is blij met de brief van de NZa. Temeer omdat daarin bevestigd wordt dat spoedeisende hulp en acute verloskunde, met alle randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, in Den Helder blijvend worden aangeboden. Vrees voor ontmanteling van het ziekenhuis is dus niet terecht. Dat is alvast belangrijk nieuws voor onze regio. Met de NZa wachten wij het resultaat van de evaluatie van het locatieprofiel van het ziekenhuis af.”

’Onhandig’

Zorgwethouder Pieter Kos zei maandag tijdens de raadsvergadering het opereren van de ziekenhuistop ’onhandig’ te vinden en ’misschien wel een fout’, maar dat die fout nu wordt hersteld. Hij doelde daarmee op het opschorten van het voornemen om klinische hartzorg naar Alkmaar te verplaatsen.

Schuiling heeft de vorige maand in een brief aan de NZa zijn zorgen geuit over de toekomst van het Helderse ziekenhuis toen duidelijk werd dat de complexe hartzorg uit deze stad dreigde te verdwijnen. De Noordwest Ziekenhuisgroep wilde dit, tot woede van de Helderse politiek en veel inwoners in de Noordkop, overhevelen naar het Medisch Centrum Alkmaar.

Volgens de NZa is de afweging om het profiel van een ziekenhuis te wijzigen, bijvoorbeeld door complexe hartzorg te verplaatsen naar Alkmaar, in eerste instantie aan het ziekenhuis zelf. Dat moet dan wel in overleg met de zorgverzekeraars gebeuren omdat die aan de verzekerden verplicht is goede en bereikbare zorg te garanderen.

,,Als een eventuele verplaatsing van de hartzorg ertoe leidt dat de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid in het geding komt, spreekt de NZa zorgverzekeraars hierop aan’’, zo wordt gemeld in de brief aan de burgemeester.

Daarnaast houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht op een mogelijke wijziging in het locatieprofiel van het Helderse ziekenhuis. Volgens de NZa ligt er op dit moment geen concreet plan om dit profiel te veranderen.

In Nederland moet je binnen 45 minuten bij een ziekenhuis kunnen zijn voor spoedeisende hulp en acute verloskunde. Den Helder is in dat licht volgens de NZa een ’gevoelig ziekenhuis’. Deze zorg moet daarom in Den Helder gegarandeerd blijven, aldus de brief aan Schuiling.