Afkoelen in Stadspark Den Helder

Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Wat is er lekkerder dan je op een snikhete dag te laten verrassen met een frisse waterstraal? Of twee? Of tien?

Door Hedzer Faber - 13-9-2016, 16:10 (Update 13-9-2016, 16:10)

De ’bedriegertjes’ in het Stadspark aan het Julianaplein in Den Helder zijn deze dinsdagmiddag maar weer wat in trek bij de jongste jeugd. Wie die kans nog niet benutte heeft volgens de laatste voorspellingen ook woensdag en donderdag nog de kans. Vrijdag en zaterdag wordt het koeler, met minder zon.