Zestig wensen in vervulling op Nationale Ouderendag in Den Helder

Foto Nationaal Ouderenfonds Een gezellige dag in De Lichtboei tijdens de Nationale Ouderendag vorig jaar.

DEN HELDER - Het aantal wensen is meer dan verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Het lokale comité van het Nationaal Ouderenfonds hoopt vrijdag 7 oktober maar liefst zestig wensen van ouderen in vervulling te laten gaan.

Door Marischka de Jager - 13-9-2016, 15:16 (Update 13-9-2016, 15:30)

Vorig jaar werd de Nationale Ouderendag voor het eerst in Den Helder georganiseerd. Marja de Vries uit Julianadorp wierp zich op als coördinator en met hulp van vrijwilligers en voldoende sponsoren konden toen achttien wensen van ouderen in vervulling gaan. ,,We hebben eerder dit jaar...