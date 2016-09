DNP.nu zoekt 112-fotografen in Den Helder en op Texel

Archieffoto Brand bij strandpaviljoen Zee van Tijd bij Julianadorp, vastgelegd door DNP.nu.

DEN HELDER - Het bedrijf DNP.NU is leverancier voor media van foto's en videoreportages over incidenten (branden, ongevallen en andere calamiteiten).

Door Hedzer Faber - 13-9-2016, 11:35 (Update 13-9-2016, 11:38)

Exclusief voor het Noordhollands Dagblad zoekt DNP.NU in Den Helder en op Texel naar fotografen. 112-fotografie is geen baan van negen tot vijf, maar betekent vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week alert zijn.

In het bezit van een goede fotocamera en/of videocamera plus een auto, motor of scooter en bereid op onregelmatige tijden te werken? Neem dan contact op met Hans Vrenegoor: tel 06-53673760 of hans@DNP.NU.