Campagne tegen overgewicht bij kinderen Den Helder

Archieffoto Stoekenbroek Veldloop.

DEN HELDER - De gemeente geeft dinsdag 11 oktober het officiële startsein voor de Jogg-campagne, die meer jongeren op een gezond gewicht moet krijgen.

Door Petra Bies - 13-9-2016, 11:22 (Update 13-9-2016, 11:26)

Dat gebeurt met een inspiratiebijeenkomst op Fort Westoever waarop iedereen die zich betrokken voelt welkom is. Er is in Den Helder het nodige werk aan de winkel. ,,In de groep tien- en elfjarigen is één op de vijf kinderen te zwaar. Dat aantal ligt veel hoger dan bij de buurgemeenten’’, zegt Tanja Ites van Sportservice Den Helder, dat het landelijke project in Den Helder uitvoert.

Het plan van aanpak is bijna klaar. Opzet is om via scholen, kinderopvang en organisaties kinderen aan te zetten om gezonder te leven. Scholen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een lesprogramma met een diëtist. Jogg, dat de onofficiële aftrap kende tijdens de Scholierenveldloop, draait in het centrum en Nieuw Den Helder. ,,Omdat daar ook de meeste kinderen wonen.’’

De inspiratiebijeenkomst is van half twee tot vier uur. Leerlingen van De Fontein maken gezonde hapjes en drankjes. Aanmelden: tites@sportservicenoodholland.nl