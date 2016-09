Reuzerugwervel en ander moois in walvismuseum Den Helder

Foto George Stoekenbroek André en Wil van Groenou in het museum, met links de rugwervel van de vinvis. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Het familieuitje naar het Lutjestrand werd in ’98 voor André van Groenou ongewild een zonnebad in zijn uppie. Dat kwam door die vinvis van Huisduinen. „Het was twee weken na de ontleding, maar de stank zat nog steeds in mijn lijf. Als de zon er maar even op stond, was het niet te harden. Ik schoof op het strand steeds verder van mijn familie vandaan.”

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 10:00 (Update 13-9-2016, 10:00)

’Vies verhaaltje’, maar Van Groenou kan en kon er hartelijk om lachen. Hij bewaart...