Motorrijder onderuit op parkeerplaats Julianadorp

JULIANADORP - Een motorrijder is maandagavond rond zeven uur onderuit gegaan toen hij op een parkeerplaats bij winkelcentrum Dorperweert moest uitwijken voor een auto.

Door Internetredactie - 12-9-2016, 22:25 (Update 12-9-2016, 22:25)

Het lukte de motorrijder uiteindelijk niet om de auto te ontwijken. Een botsing was het gevolg.

De bestuurder van de motor is na het ongeval met pijn in de borst en buik naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is ter plaatse geweest om onderzoek te verrichten.