Harde schokken pijnigen mariniers op Frisc

DEN HELDER - Het zijn mooie en supersnelle boten, maar het gebruik van het onderscheppingsvaartuig Frisc voor mariniers verloopt zeker niet zonder problemen.

Door Den Helder eo - 12-9-2016, 17:26 (Update 12-9-2016, 17:26)

Frisc is een afkorting van: ’fast raiding interception and special forces craft’. De boten die speciaal voor de Koninklijke Marine gebouwd zijn kunnen heel hard varen. De snelheid ligt rond de tachtig kilometer per uur. Maar die snelheid is een gevaar voor het personeel dat op een soort zadelstoelen in het vaartuig zit of staat. De klappen waarmee de Frisc op de golven van de zee slaat, zijn zo keihard dat mariniers fysieke klachten krijgen als pijn in de nek, rug of knieën.

Woordvoerder Karen Loos van het commando zeestrijdkrachten bevestigt dat er gestudeerd wordt op een manier om de zitplaatsen in de snelle vaartuigen te verbeteren: ,,De vering van de stoelen is niet optimaal. Daarom wordt er gekeken naar een beter alternatief”, meldt Loos.