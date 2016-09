Alliance Française Den Helder nu helemaal Frans

DEN HELDER - Alliance Française Den Helder heeft een Franstalige docent aangetrokken waarmee nu alle leerkrachten uit dit taalgebied afkomstig zijn. ,,Daarmee verwachten wij de cursisten nog beter ook de Franse cultuur te kunnen bijbrengen’’, zegt Laetitia de Koster, présidente van de Alliance Française Den Helder.

Alliance Française Den Helder bestaat inmiddels zestig jaar en geeft aan zo’n tachtig cursisten jaarlijks les. Daarnaast is er ook een dependance op Texel waar jaarlijks nog eens ruim twintig cursisten les krijgen.

,,Onze docent op Texel is wel een Nederlandse, maar spreekt perfect Frans’’, zegt De Koster die zelf uit Frankrijk komt en dagelijks les geeft op het Lyceum aan Zee.

De docent die nu het team in Den Helder komt versterken is een Belgische. ,,Het is erg moeilijk goede docenten te vinden die in Den Helder les willen geven. Deze stad is voor veel mensen wat ver weg, helaas. Voor ons is het van belang dat de docent het Frans perfect beheerst, maar ook enthousiast is en humor heeft. Want droog grammatica leren werkt niet voor onze cursisten die vaak wat ouder zijn. Rijtjes in je hoofd stampen is te saai, dan haken onze cursisten af.”

De Belgische docent is tweetalig opgegroeid. ,,Ze spreekt zowel Frans als Nederlands en kent de valkuilen tussen beide talen als geen ander. Dat is echt een groot voordeel. En ze heeft humor.”

Behalve taalles krijgen cursisten ook uitleg over Franse gebruiken. Op 15 en 22 september zijn er informatiebijeenkomsten in het ROC aan de Kievitstraat in deze stad. De informatiebijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren anderhalf uur.

De lessen in Den Helder starten op 6 oktober, op Texel twee dagen eerder. Een complete cursus kost 160 euro. Hiervoor krijgen de deelnemers 19 lesavonden van anderhalf uur voorgeschoteld en een filmavond. Tevens krijgen zijn een speciaal cultureel programma dat bij de prijs is inbegrepen.

