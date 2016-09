Postkantoor Den Helder wordt opgeknapt

Het postkantoor. Archieffoto HollandMediaCombinatie

DEN HELDER - Deze week start de gemeente Den Helder met de opknapbeurt van het voormalige postkantoor.

Door Bo-Anne van Egmond - 12-9-2016, 16:39 (Update 12-9-2016, 16:39)

Het pand krijgt volgens de gemeente 'weer een frisse uitstraling die past bij de andere ontwikkelingen in het stadshart. Zoals het herinrichten van het naastgelegen stationsplein'. De opknapbeurt omvat: het schilderen van de kozijnen, boeidelen, gevelelementen, dakrand en inzetramen. Het pand wordt geschilderd in de huidige kleuren.

Wethouder Lolke Kuipers is blij dat de werkzaamheden deze week starten: ,,Alles knapt op in het stadshart, dus dit pand kon niet achterblijven. Het is belangrijk dat het Stadshart een frisse uitstraling heeft, dat is goed voor heel Den Helder."

Met hoofdgebruiker Rob Scholte zou op zijn verzoek een gesprek zijn geweest over de werkzaamheden. Beloofd is dat Scholte de rapportages krijgt over de aanwezigheid van asbest, inzicht krijgt in het steigerplan, dat de steigers zoveel mogelijk ontoegankelijk worden gemaakt vanaf de begane grond en dat er indien gewenst een tijdelijk camerasysteem kan worden geïnstalleerd om het risico op een eventuele inbraak te verkleinen. De kozijnen worden dekkend geschilderd in de kleur (bruin) die zo dicht mogelijk tegen de oorspronkelijke houtkleur zit. Ook worden er op een aantal plaatsen duivenpinnen aangebracht zodat het nieuwe schilderwerk niet direct weer vervuild wordt.

Los van de onderhoudsbeurt aan het pand werkt de gemeente aan een plan om onder meer het buitenhek weer op orde te krijgen. De opknapbeurt zal ongeveer acht weken in beslag nemen.