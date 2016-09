Sportieve verrassing in Odeklonje Den Helder: Churandy Martina

Foto Gerben Grollé DJ Faya en Churandy Martina met personeel van Odeklonje.

DEN HELDER - Een sportieve verrassing vrijdagavond in bar-dancing Odeklonje. Want niet alleen actrice, model en in dit geval dj Fajah Lourens was aanwezig, maar ook opeens de grote atleet Churandy Martina, die Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen.

Door Bo-Anne van Egmond - 12-9-2016, 12:05 (Update 12-9-2016, 12:14)

Hoewel Lourens, draaiend onder de naam DJ Faya, al een grote naam is, had men vrijdagavond in de ’Ode’ toch nog meer oog voor topatleet Churandy Martina.

De sprinter liet zien dat hij niet alleen goed is in zijn sport, maar ook op de dansvloer: ,,Het ritme zat er goed in’’, lacht Gerben Grollé van Odeklonje. ,,Het schijnt dat Churandy wel vaker meereist met Fajah, alleen we hadden het nu niet verwacht. Toen ze binnenkwamen om half twee zat iedereen te kijken ’is-ie het echt’, maar hij was het dus.’’

De uitgaansgelegenheid zat ’goed vol’ volgens Grollé. ,,En het zou zomaar kunnen dat mensen snel hun vrienden hebben gewhatsappt dat hij er was, zodat ze nog konden komen.’