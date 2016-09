’Koolmees is een hufter’, leert publiek op Moooiste Den Helder

Foto Peter van Aalst Moooiste trok veel bezoekers naar De Helderse Vallei Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - ,,Koolmezen zijn dus eigenlijk enorme hufters.’’ Het openluchttheater van De Helderse Vallei is volgelopen voor een natuurcollege van Arjan Postma. Hij heeft de lachers én de natuurliefhebbers op zijn hand. ,,In de natuur zit het vaak net even anders dan je denkt. Grijze zeehonden zijn ook lang niet zo schattig als ze eruit zien.’’

Door Yanaika Zomerredactie.hc@nhd.nl - 12-9-2016, 11:55 (Update 12-9-2016, 11:57)

Het college maakte deel uit van de programmering van Moooiste. Een landschapsfestival dat, op initiatief van de provincie, georganiseerd werd door een jubilerend Landschap Noord-Holland. Beide partijen hadden zich geen ’moooiere’ dag kunnen wensen.

Welkom

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland: ,,Het is de eerste keer dat we dit festival hebben georganiseerd. Dat is spannend. Je kunt van alles bedenken van tevoren, maar de vraag is altijd: Komen de mensen?’’ Hij kijkt om zich heen. ,,Een voortreffelijke opkomst en ik zie alleen maar blije gezichten.’’

Een van die blije gezichten is van Lieke Rozema (6). Ze verkent de landschapskunst van Atelier Helderrood door er dwars doorheen te lopen. Kunstenaar Dick Lubbersen vindt het goed. Want het project ’Hier ben ik thuis’ heeft de bedoeling om mensen welkom te heten in de natuur. Lieke is helemaal op haar plek. ,,We hebben ook een ijsje gegeten en we zijn naar de voorstelling van mevrouw Rups geweest.’’ Ze denkt even na. ,,En er was ook een bij!’’

Excursies

Tijdens de voorstelling ’Wilt u honing bij de thee?’ leerden kinderen over de vriendschap tussen een werkbij en een rups en kregen na afloop vliegles en een kopje rupsenthee.

Hun ouders hielden het bij een drankje achter het bezoekerscentrum waar een klein foodtruckfestival gaande was. Met de lome lounge-jazz van de Helderse formatie Grooves op de achtergrond, was dat voor velen het perfecte relaxmoment.

Daarna kon er weer volop worden genoten van wat de dag nog meer te bieden had. Er waren lezingen en workshops, veel kinderactiviteiten, maar er was vooral de uitnodiging om de natuur in te gaan. Vanaf het festivalterrein werden excursies georganiseerd en bijzondere voertuigen verhuurd om het landschap mee te verkennen. Met name de segways en lopifits (een soort elektronische loopfiets) vonden gretig aftrek. Monie van Vliet (43) is met haar gezin naar het festival gekomen. Ze kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten en is enthousiast over het festival. ,,Ja, leuk! Ik denk dat dit de natuur echt bij mensen onder de aandacht brengt. Er is veel goede energie in gestoken. Ik vind het geweldig!’’