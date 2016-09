Vieze walm blijft hangen rond Marinemuseum Den Helder

De blauwalg heeft zich verplaatst voor het kantoor van het Marinemuseum. Foto HollandMediaCombinatie

DEN HELDER - De blauwalg rondom het Marinemuseum zou maandag verwijderd worden, maar dat is nog niet gelukt.

Door Bo-Anne van Egmond - 12-9-2016, 11:47 (Update 12-9-2016, 11:47)

De reden daarvoor is dat de dikke plak zich door het draaien van de wind heeft verplaatst. Nu ligt het voor het kantoor van het Marinemuseum, aan de kruising Hoofdgracht, Kanaalweg en Weststraat.

Een facilitair medewerker vertelt dat het reinigingsbedrijf dat maandag zou komen 's ochtends is afgebeld: er is geen goede hoek te vinden om de blauwalg te verwijderen. ,,Ze zijn wel een hele dag bezig, en anders moeten we voor een dag dat kruispunt afsluiten. Dat kan ook niet. Nu hopen we op westenwind, dan drijft het weer richting het museum en kan het weggehaald worden.'' Naar verwachting gebeurt het dinsdag.

Inmiddels zitten kantoormedewerkers van het Marinemuseum in de stank. Een medewerkster vertelt dat ze dit weekend de ramen open had, toen de wind draaide. Ze had te laat door dat de algen daardoor bij hun voor de deur kwamen liggen: ,,En nu zit die lucht dus ook binnen.''