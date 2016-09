'Ambulance moet aanbellen bij Heiligharn'

DEN HELDER - Hulpdiensten zoals brandweer en politie hebben een toegangssleutel tot het gemoderniseerde Heiligharn wooncomplex, maar ambulancepersoneel moet om toegang vragen via de intercominstallatie bij de deur.

Door Den Helder eo - 12-9-2016, 10:47 (Update 12-9-2016, 10:47)

Nieuwedieper Frits Kooijman vindt het een aparte situatie: ,,Mijn ouders wonen in Heiligharn en zijn slechthorend. Als zij ambulancehulp nodig hebben, kunnen ze die mis lopen omdat het personeel geen keycard heeft van de centrale ingang van het complex.”

Hij heeft hierover geklaagd bij Woningstichting. Volgens wijkopzichter Van Grondelle is alles goed geregeld. Eind juli heeft Woningstichting bewoners van Heiligharn per brief geïnformeerd hoe zorgverleners naar binnen kunnen komen. Ook is het mogelijk om extra keycards te bestellen staat in de brief. Het is niet bekend of dit al gebeurd is. Hulpdiensten zoals politie en brandweer hebben deze keycards in ieder geval wel in hun bezit.

Kooijman snapt dat niet: ,,De brandweer heeft toegang om te voorkomen dat het eigendom afbrandt, politie heeft toegang om in te grijpen bij calamiteiten. Maar dat ambulancebroeders geen toegang hebben om mensenlevens te redden, vind ik vreemd.” De renovatie van de flats in de Schooten is nog steeds gaande. In 2018 is de klus geklaard.