Den Helder is kampioen 'verwarde personen'

Archieffoto HollandMediaCombinatie / Hedzer Faber

DEN HELDER - Nergens in noorderlijk Noord-Holland worden zoveel politiemeldingen gedaan over verwarde personen als in Den Helder.

Door Hedzer Faber - 12-9-2016, 8:41 (Update 12-9-2016, 8:41)

Dat gaat om tien meldingen per per duizend inwoners in 2015. Dat betekent bovendien een verdubbeling in slechts vijf jaar tijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Kro/Ncrv-programma De Monitor. Dat vroeg alle zogenoemde E33-meldingen op. Het gaat dan om personen die bij kleine opstootjes betrokken zijn of geluidsoverlast veroorzaken, maar het kunnen ook meldingen zijn over mensen die een bedreiging voor zichzelf of voor hun omgeving kunnen zijn.

De stijging in het aantal meldingen is ook landelijk te zien: dat liep sinds 2011 op met 65 procent tot meer dan 65.000 meldingen in 2015. De politie wijt dit verschijnsel in een reactie aan De Monitor aan bezuigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Mensen met psychiatrische aandoeningen zitten steeds minder in instellingen.

Den Helder zit met tien meldingen per duizend fors boven het landelijk gemiddelde van 3,9 en ook ver boven dat van buurgemeenten in de Kop van Noord-Holland. In Schagen en op Texel gaat het om afgerond vier meldingen per duizend inwoners, in Hollands Kroon slechts om twee. Bezien over heel Noord-Holland worden alleen in Zandvoort meer meldingen gedaan over verwarde personen dan in Den Helder. In die kustplaats gaat het om elf meldingen per duizend.