Fietsend en wandelend langs monumenten in Den Helder

Foto Monique Trijsburg Dave Kleine (rechts) geeft rondleiding op Fort Westoever.

DEN HELDER - Er is sprake van technisch weer, zo stelt wethouder Lolke Kuipers wanneer hij op zaterdagochtend even na tien uur de officiële opening van Open Monumentendag bij Fort Westoever verricht.

Door Monique Trijsburg - 11-9-2016, 13:48 (Update 11-9-2016, 14:48)

In de morgenzon op het terras van het fort laat het toegestroomde publiek zich door de wethouder aanmoedigen om al wandelend of op de fiets een rondje te maken langs de vele monumenten die Den Helder rijk is.

Het welkomstwoord komt van citymarketingmanager Anke de Vries. Ze is afkomstig uit Spanbroek maar vastbesloten Den Helder ’op de kaart te zetten’. Dave Kleine van Fort Westoever grapt vervolgens over zijn podiumvrees wanneer hij de microfoon ter hand neemt en bevlogen vertelt over het fort en de bierbrouwerij. Tot slot brengt stadsdichter Jack Beneker het gedicht getiteld ’Waar te kijken’ ten gehore. „De insteek is dat kijken zien wordt”, licht hij toe. Na het gedicht meldt de stadsdichter dat hij stopt met zijn ambt. „Het is tijd voor een nieuw geluid.”

Na de officiële opening vertrekt er vanaf het fort een groep van zo’n twintig personen om zich per fiets te laten rondleiden door Jan Kikkert van de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis. De rondleiding concentreert zich op de Bassingracht, Binnen- en Buitenhaven. Ook op Willemsoord begint rond dat tijdstip een rondleiding. Bezoekers kunnen ook op eigen houtje de monumenten bezoeken gewapend met het programmaboekje. Op het terras van het fort, evenals op Willemsoord, liggen waaiers waar alle deelnemende locaties op vermeld worden. Dave Kleine begint ondertussen enthousiast aan een rondleiding door Fort Westoever, op de voet gevolgd door een groep geïnteresseerde bezoekers.

Andere deelnemers in Den Helder zijn onder meer Fort Erfprins, de Kroontjesbunker, Galerie Windkracht 13, het Marinemuseum, De Kampanje, de algemene begraafplaats en de Petrus- en Pauluskerk. De Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel aan de Molengracht opende ook haar deuren, met rondleidingen en lezingen maakten zij er direct een open dag van.

„Ieder jaar maken wij een rondje tijdens Monumentendag”, vertelt Henk Kisteman (64) die Kleine door het het fort volgt samen met zijn vrouw Riet (59). „Mooi toch om Den Helder te kunnen zien op plaatsen waar je normaal niet of nooit komt. Zo leer je je stad kennen.”

Tijdens de Open Monumentendagen zijn landelijk zo’n vierduizend monumenten voor publiek opengesteld onder het thema ’Iconen en Symbolen’.