Veerboot zet koers naar Mokbaai

Het incident vond plaats op de Dokter Wagemaker. Archieffoto: HDC Media

TEXEL - Donderdag vond een incident plaats op de veerboot die om 18.00 uur van Texel vertrok.

Door Redactie Helderse Courant - 10-9-2016, 17:44 (Update 10-9-2016, 17:44)

Toevallig was TESO-directeur Cees de Waal aan boord. ,,Ik was op de brug toen er om 18.05 uur gebeld werd dat we terug moesten om een ambulance op te halen. We waren toen halverwege het Marsdiep. De boot werd ’in z’n achteruit’ gezet. Terwijl we naar de andere stuurhut liepen, week het schip in westelijke richting af van de koers. Om te voorkomen dat we bij zandbanken zouden komen, is het schip geleidelijk tot stilstand gebracht. Daarna zijn we teruggekeerd in de haven op Texel. Er werd gelachen en geapplaudiseerd toen daar het standaardbandje aanging waarin automobilisten werden verzocht naar hun voertuig te gaan. De boot arriveerde om 18.35 uur in Den Helder.’’

Enkele passagiers benaderden deze krant omdat ze denken dat er bijna een ongeluk is gebeurd. Theo de Wit uit Schagen meldt: ,,Plots werd vol vermogen gegeven, de boot schudde hevig. We zagen dat we bijna aan de kant waren, op een paar honderd meter van de plek waar de boot hoorde af te meren. We zaten in de Mokbaai. Voor mijn gevoel scheelde het maar heel weinig of er was een ongeluk gebeurd.’’ Een passagier uit Den Helder zag dat de boot zich op 50 m van de visfuiken bevond. Hij sluit niet uit dat de grond werd geraakt en overweegt een melding bij de scheepvaartinspectie.