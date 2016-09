Steeds vaker ’gewone’ koe inschakelen in Helderse natuurgebieden

DEN HELDER - Landschap Noord-Holland wil steeds vaker de hulp inschakelen van lokale boeren voor het natuurlijk laten begrazen van natuurgebieden. Nu maken ze vaak nog gebruik van boerenbedrijven van buiten de regio.

Door Carina Gutker - 9-9-2016, 21:03 (Update 9-9-2016, 21:03)

,,We zouden hiermee kunnen kiezen voor seizoensbewijding’’, zegt Do van Dijck van Landschap Noord-Holland. ,,Na het vogelbroedseizoen kunnen bijvoorbeeld tot november tien koeien grazen, waarna we het terrein tot het volgende broedseizoen kort kunnen houden voor de vogels door er te maaien.’’ Twee vliegen in één klap, volgens Van...