Toekomst koe op Texel onzeker

DEN HOORN - Het is nog onzeker of de koeien en paarden in de toekomst ook nog in het gebied van de Hoornderslag op Texel zullen blijven lopen. ,,Er zal in ieder geval iets veranderen’’, weet de Texelse boswachter Erik van der Spek.

Door Carina Gutker - 9-9-2016, 21:03 (Update 9-9-2016, 21:03)

,,Mijn inschatting is dat het aantal beesten in het gebied omlaag zal gaan. Maar je kunt ook denken aan schommelingen van de koeien, bijvoorbeeld dat ze een half jaar op het noordelijke deel en een half jaar op het...