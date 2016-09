Wilde dieren laten zich echt niet sturen

DEN HOORN - Verspreid over de Noordkop grazen dieren in alle vrijheid hun kostje bij elkaar: in de Grafelijkheidsduinen in Den Helder lopen Schotse Hooglanders en konikpaarden, maar ook in het Helderse Mariëndal, het Refugium en het Botgat bij Groote Keeten kunnen wandelaars beesten ’in het wild’ tegenkomen. Op Texel laat de 62-jarige toezichthouder Benno Bakker zien hoe het er daar aan toegaat.

Door Carina Gutker - 9-9-2016, 21:03 (Update 9-9-2016, 21:03)

Alsof de dieren hebben geluisterd naar Bakker: allemaal hebben ze zich vooraan in het ruim 300 hectare grote gebied...