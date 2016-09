’Bij C’est Si Bon Den Helder gaan we gewoon echt voor lékker’

Foto George Stoekenbroek De drie vaste gezichten van C’est si Bon: Jordy Romkes (slijterij), Camée Beukers (horeca) en Flip de Vries (kaashuis).

DEN HELDER - Een wijntje drinken in de horecagelegenheid, en ’m daarna aanschaffen in de slijterij? Of dat lekkere kaasje dat je erbij krijgt ergens vinden? Vaak is dat een hele zoektocht. Maar bij het nieuwe winkel- en horecaconcept C’est Si Bon kan het allemaal: ,,Het is eten, drinken, én genieten. We gaan hier echt voor lékker!’’

Door Bo-Anne van Egmond - 9-9-2016, 20:46 (Update 9-9-2016, 20:46)

C’est Si Bon komt aan het Julianaplein op de locatie waar nu de Gall&Gall zit. Om het etablissement helemaal klaar te maken voor z’n nieuwe...