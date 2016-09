Nieuwe veerboot TESO zuinig afgesteld

Foto Evalien Weterings Vanaf de Dokter Wagemaker kijken passagiers naar de aan de kade afgemeerde Texelstroom.

DEN HOORN - Het boekjaar 2015/2016 was voor TESO bijzonder door de bouw van de nieuwe veerboot Texelstroom. Die levert de veerdienst een combinatie op van kostenreductie, milieuwinst en verbetering van de vervoerskwaliteit.

Door Nico Volkerts - 9-9-2016, 10:11 (Update 9-9-2016, 10:11)

Directeur Cees de Waal: ,,Gebruik van zonne-energie, groene walstroom, batterijen en CNG verlaagt de brandstofkosten en is goed voor het milieu. En met dezelfde bezetting aan boord kunnen we per afvaart veertig voertuigen meer mee nemen.’’

Als de Texelstroom en Dokter Wagemaker tegelijk worden ingezet, betekent dat een vervoerscapaciteit van...