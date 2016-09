Sterke groei bootverkeer TESO

DEN HOORN - De vervoerscijfers van TESO zijn voor het vierde jaar op rij sterk gestegen. Dat maakte de directie van de veerdienst bekend bij de presentatie van het jaarverslag 2015/2016, dat loopt tot eind maart 2016.

Door Nico Volkerts - 9-9-2016, 10:11 (Update 9-9-2016, 10:11)

In het huidige boekjaar zet die stijging door. ,,Ook deze zomer is het vervoersaanbod sterk toegenomen’’, stelt directeur Cees de Waal. ,,In juni, juli en augustus is het voertuigenvervoer respectievelijk met 5,7 procent, 3,3 en 5,4 procent gestegen.’’ Om die drukte het hoofd te bieden, is deze zomer tijdelijk een zesde vaarploeg ingezet en er zijn 262 meer afvaarten uitgevoerd dan in 2015. Het vervoersaanbod steeg de afgelopen jaren sneller dan werd gedacht naar aanleiding van de prognoses die in 2008 in opdracht van TESO zijn gemaakt. Cijfers die toen nog door velen als onrealistisch werden beschouwd. De Waal: ,,Als deze trend doorzet, komen we in 2040 uit op of boven het maximumscenario van 2,4 miljoen voertuigen per jaar. Ruim vijftig procent meer dan nu.’’

Dat heeft gevolgen voor Texel en Den Helder. De Waal: ,,Het is belangrijk dat iedereen zich tijdig realiseert wat er gebeurt. Je moet je afvragen of we hier in de regio op lange termijn bij gebaat zijn.’’