’Jonge blom’ bleek na zestig jaar moeite waard

Foto Peter van Aalst Het echtpaar Hendriks-van Trierum. Aplonia zit op haar scooter, terwijl Jan hun trouwfoto vasthoudt.

DEN HELDER - Het diamanten bruidspaar Jan Hendriks (81) en Aplonia Hendriks-van Trierum (82) kan zich de eerste ontmoeting nog helder voor de geest halen. ,,Ik liep in de Koningstraat, wat toen een uitgaansgebied was’’, zegt meneer Hendriks. ,,Daar zag ik een jonge blom. Ik dacht: die is de moeite waard.’’ Zijn vrouw grapt dat hij haar had voorgelogen. ,,Hij kwam destijds aangelopen met een nieuwe fiets. Hoorde ik later dat die niet van hem was!’’

Door Carina Gutker - 8-9-2016, 17:22 (Update 8-9-2016, 17:22)

Ze kunnen er nu hartelijk om...