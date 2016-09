'Adopteer' een wethouder of raadslid voor een dag in Den Helder

Misschiel valt wethouder Van Dongen te adopteren? Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - De gemeenteraad en het college van B&W gaan dinsdag 27 september op bezoek in Nieuw Den Helder. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen die dag een raadslid of wethouder adopteren. Om tussen 17 en 19 uur persoonlijk mee te praten, fietsen of wandelen en te eten.

Door Bo-Anne van Egmond - 8-9-2016, 15:15 (Update 8-9-2016, 15:15)

Vanaf 19 uur is er vervolgens een centrale bijeenkomst in het Wijkhuis, waar iedereen zijn of haar ervaringen kan delen. Interesse: neem contact op met Willem Stam, tel 06-10928638 of via w.stam@denhelder.nl.

Het wijkbezoek kan voor bewoners en organisaties dus betekenen dat politici echt bij ze op bezoek komen. De bedoeling is dat elke politicus zijn of haar specifieke verhaal/ervaring/inzicht meeneemt naar de centrale bijeenkomst in het wijkhuis.

Want daar begint om 19:00 uur het tweede deel van de bijeenkomst: 'Nieuw Den Helder, een wijk in transformatie' Hier vertellen zij de verhalen die ze hebben gehoord in de wijk. En zijn aanvullende verhalen te horen, over onder meer de fysieke aanpak van de wijk, burgerparticipatie, sociale wijkaanpak en - innovatie, werken in en aan de wijk, schoon, heel en veilig en het wijkcoördinatieteam en daarnaast bijzondere doelgroepen.