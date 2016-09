Rustig met rode sterretjes en speels langs de chakra’s

Foto George Stoekenbroek Het oefenrondje mediteren in het Paviljoen van Toen.

DEN HELDER - Mediteren met je peuter aan je voeten, dat is toch onbegonnen werk? Welnee, vertellen Karin en Robert Gilhuijs de bezoekers van het Mama & Papa Café. In een paar minuten kun je een stuk relaxter worden, rust die je doorgeeft aan je kind. En dan is er ook nog de SOS-rode wolk voor in de supermarkt.

De bevlogen docenten zijn thuis in de wereld van meditatie. Via hun praktijk Karo’s Zorg in Anna Paulowna verzorgen ze cursussen waarbij de...