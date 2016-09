Basketbaljeugd Noordkop dunkt op marineschip Karel Doorman [video]

DEN HELDER - Shem de Boer dunkt op de Karel Doorman. De U16- en U18-ploeg van de Helderse basketbalvereniging Noordkop werkte woensdag een wel heel bijzondere training af op het marineschip, dat door een defect al geruime tijd uit de vaart is.

Door Casper Duin - 8-9-2016, 7:00 (Update 8-9-2016, 7:00)

Sporthal De Slenk is hun gebruikelijke werkterrein. Dus was basketballen op een marineschip wel héél iets anders voor de jeugd van BV Noordkop.

,,Ik ben zelf werkzaam bij de marine en de vader van U18-speler Huub van Zanten is eerste commandant op de Karel Doorman. En het schip is natuurlijk defect en ligt hier bij wijze van spreken toch maar wat’’, verklaart U18-coach Gerard Luyckx de totstandkoming van de wel heel bijzondere training- en teambuildingssessie woensdag voor de Helderse basketbaljeugd.

Aan boord kregen ze eerst een maaltijd, gevolgd door een rondleiding. In de buik van het imposante ondersteuningsschip was een basketbalvloer neergelegd met twee baskets.

Helidek

Op het helidek kreeg de ene groep een fysieke work-out, terwijl het andere team binnen een basketbaltraining afwerkte. ,,Heel leuk dit’’, reageert U16-speler Mike van der Sluis (14) uit Julianadorp. ,,Toen ik hoorde dat we hier gingen trainen, was ik meteen enthousiast. Ik wist alleen niet zo goed wat we konden verwachten. Nou, dit is echt heel leuk. Het is veel groter dan ik had verwacht. En het is inderdaad heel iets anders dan De Slenk.’’

De U16- en U18-jeugd, beiden in aanloop naar een (nieuw) seizoen in de eredivisie van hun leeftijdscategorie, kreeg bijstand van spelers van het nationale marinebasketbalteam. Zo gaven ex-prof Quincy Treffers, Rory Wullur (Zeemacht), Sam van Gessel (ex- Den Helder Kings U20) en Kevin Luiting, allen gehuld in het oranje, acte de presence op voor hun inmiddels bekend terrein.

Vliegdekschip

,,Heel gaaf dit’’, meende Noordkop-voorzitter Jan Lugtenburg. ,,Wie heeft dit? We hebben alle medewerking van de marine gekregen. Heel bijzonder. Het doet me enigszins denken aan de wedstrijd die de Amerikaanse collegeteams van North Carolina en Michigan State vijf jaar geleden hebben gespeeld. Op een vliegdekschip. Daar werd een hele tribune gebouwd. Dit is zoiets, maar uiteraard in het klein.’’