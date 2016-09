Man valt van dak in Julianadorp

JULIANADORP - Een man is woensdagmiddag bij werkzaamheden aan het dak van een huis aan de Doorzwin in Julianadorp naar beneden gevallen. Rond 17.00 uur viel de man van een trap en kwam hij terecht op een stuk aanbouw.

Door Internetredactie - 7-9-2016, 18:50 (Update 7-9-2016, 19:37)

Vanwege de positie waarin de klusser terecht was gekomen, heeft de brandweer een hoogwerker ingezet om hem te kunnen helpen.

Nadat hij in de laadbak van de hoogwerker was gedragen en veilig op de grond was gebracht, heeft een toegesneld traumateam zich over het slachtoffer ontfermd.

De man is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg hij eraan toe is, is niet bekend.