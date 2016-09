Piet van Oosterum herdacht bij Noorderkunstkring Den Helder (en wie is toch die vrouw?)

Foto Gerlof Boers Wie portretteerde Piet van Oosterum hier?

DEN HELDER - Op 21 september aanstaande is het tien jaar geleden dat de Helderse beeldend kunstenaar Piet van Oosterum op tweeënnegentig jarige leeftijd overleed. Naar aanleiding daarvan presenteert De Noorder Kunstkring Den Helder op 23 en 24 september aanstaande een kleine herdenkingsexpositie in haar onderkomen aan de Pasteurstraat. Er is dan ook een film te zien met werk van Van Oosterum.

Door Gerlof Boers - 7-9-2016, 21:30 (Update 7-9-2016, 22:08)

„Hij was jaren prominent lid van onze kring. Daarom leek ons zo’n herdenking gepast”, aldus conservator van de tentoonstelling Ton...