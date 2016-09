Benefiet voor verwoeste Boe-school Helderse stichting

DEN HELDER - Het Leger des Heils schiet de gedupeerde Boe-school in Gambia te hulp. Zaterdag 1 oktober is er van tien tot drie een fancy fair in het Heilsgebouw aan de Vismarkt.

Door Petra Bies - 7-9-2016, 14:56 (Update 7-9-2016, 14:56)

De door de Helderse stichting Building on Education (Boe) ondersteunde school werd onlangs door noodweer getroffen. De ravage is groot, alle meubilair voor de vierhonderd kinderen is verwoest. Er is bij elkaar tienduizend euro nodig om alles op te knappen en nieuwe spullen te verschepen.

De fancy fair is vol activiteiten, er komt een restaurant en er worden oliebollen verkocht. Er zijn nog prijzen nodig voor het rad van fortuin, en recente boeken en mooie kleding, tassen en accessoires voor de verkoop.

Afgeven kan in de kringloopwinkel van Boe aan de Sluisdijkstraat 135. Open dinsdag t/m vrijdag 12-17.30, zaterdag 10-17 uur, tel. 06-37195446.