Vandalen slaan weer toe bij zwembad Den Helder

DEN HELDER - Aquacentrum Den Helder heeft in de nacht van dinsdag op woensdag wederom te maken gehad met ongewenste bezoekers.

Door Bo-Anne van Egmond - 7-9-2016, 10:39 (Update 7-9-2016, 10:39)

Zwembadmanager Hans Bruinewoud vertelt dat de zwemmers via een rolluik het uitzwembassin probeerden in te komen. ,,Daarbij is het ontzet geraakt. Dat mensen in een zwoele nacht een verkoelende duik willen nemen, begrijp ik, maar nu schijnt er altijd iets van een vernieling bij te horen.''

Bruinewoud gaat de beelden op Facebook zetten en looft een beloning uit. Dat heeft hij eerder al gedaan met een naaktzwemmer en iemand die modder in het zwembad gooide. Dit laatste zorgde voor problemen met de technische installatie. De dader heeft zich overigens nooit gemeld en ook waren er onvoldoende tips over de identiteit. ,,Misschien gebeurt het nu wel, nu we een beloning uitloven.''