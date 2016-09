Diamanten bruidspaar uit Den Helder: ’Ons leven is al zestig jaar vooral heel mooi’

Foto George Stoekenbroek Carla en Cor van der Harst-Taal voor hun versierde woning in de Bremstraat. Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Het is natuurlijk in de eerste plaats een feestdag als je zestig jaar getrouwd bent maar toch is het er één met af en toe een traan. Want drie jaar geleden verloor het echtpaar Van der Harst een dochter. ,,Haar foto gaat mee naar het feest. Zo is er toch een beetje bij.’’

Door Marischka de Jager - 6-9-2016, 16:49 (Update 6-9-2016, 17:01)

48 jaar geleden verhuisden Cor van der Harst (84) en Carla van der Harst-Taal (78) naar Den Helder. Vanuit Scheveningen waar beiden zijn geboren, elkaar leerden...