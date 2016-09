Briljanten echtpaar Kraak uit Den Helder: ’De kinderen, die houden ons wel jong’

Foto George Stoekenbroek Het briljanten echtpaar Kraak waagt een dansje bij draaiorgel De Paardekop. Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Een vrolijke verrassing dinsdag voor het briljanten bruidspaar Tjeerd en Neeltje Kraak-de Kloe. Kinderen en kleinkinderen hadden het Helderse draaiorgel De Paardekop geregeld.

Door Marischka de Jager - 6-9-2016, 16:45 (Update 6-9-2016, 16:46)

En dat was voor de 84-jarige Tjeerd Kraak en zijn 82-jarige echtgenote voldoende om even een dansje te wagen voor hun woning aan de Klipperstraat. Precies 65 jaar geleden traden ze met elkaar in het huwelijksbootje. Er kwamen tien kinderen waarvan de oudste 64 is en de jongste 51. Daartussen in kregen ze ook een tweeling....