Rapport over angstcultuur Sociaal Domein niet op agenda

Foto Peter van Aalst Carlo Assorgia

DEN HELDER - Het rapport waarin wordt gesproken over een angstcultuur op de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein, komt nog niet op de agenda van de raadscommissie Bestuur en middelen.

Door Delano Weltevreden - 6-9-2016, 13:20 (Update 6-9-2016, 13:58)

Dat heeft de agendacommissie van de raad besloten, tot grote ergernis van fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

,,Wij willen dat rapport op 19 september behandelen’’, aldus Assorgia. ,,De agendacommissie vindt dat het rapport niet compleet is en dat het daarom nog niet rijp is voor behandeling. Dat is een politiek...