Politie: geen onderzoek naar Mega Kinderspektakel

Deze PR-foto blijkt niet van het Kinderspektakel, maar genomen op het Pretfestival in Eindhoven.

DEN HELDER - De politie ziet geen zaak in het afgeblazen Mega Kinderspektakel.

Door Hedzer Faber - 6-9-2016, 22:02 (Update 6-9-2016, 22:12)

Vorige week kwam de politie niet verder dan twee aangiftes van (internet)oplichting tegen de organisatie, nu blijkt dat dit de enige twee zijn. Met de tot 50.000 aangiftes die de politie jaarlijks ontvangt op dit gebied is dat te weinig om een onderzoek te billijken.

,,Het gaat ook om geringe bedragen. Bovendien is maar de vraag of hier sprake is van oplichting in strafrechtelijke zin’’, aldus woordvoerster José van Dijk....