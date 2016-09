Zonnepanelen op water zorgen voor verlichting op Texel

DE KOOG - De stekker kan er eindelijk in: via het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt de zonne-energie die wordt opgewekt op waterzuiveringsinstallatie Everstekoog beschikbaar voor de openbare verlichting op Texel.

Door Van onze verslaggever - 5-9-2016, 16:23 (Update 5-9-2016, 16:38)

De zonnepanelen liggen al enige tijd op het oppervlaktewater van de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap. Probleem was de aansluiting op het net. De gemeente kan niet zomaar als leverancier optreden. Daar zou bovendien een nieuwe kostbare aansluiting voor het net voor gerealiseerd moeten worden. Het Hoogheemraadschap beschikt op de Everstekoog over zo’n aansluiting.

Gemeente en waterschap zijn overeengekomen dat de opgewekte stroom via het Hoogheemraadschap beschikbaar komt. In plaats van aan het elektriciteitsnet, wordt de energie dus tijdelijk geleverd aan het hoogheemraadschap die het weer doorgeeft. Met deze oplossing gaat er geen energie verloren en is de openbare verlichting energie-neutraal, stelt de gemeente. De opbrengst moet genoeg zijn voor de energie die nodig is voor alle gemeentelijke openbare verlichting op Texel.

Led-lampen

De verouderde verlichting is geheel vervangen door led-lampen. Voor de locatie van de zonnepanelen, op het water, was gekozen omdat voor zonneweiden op het land nog geen provinciaal beleid was en Texel daar niet op wilde wachten.