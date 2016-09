Geen geld, toch speeltoestel aan Vletweg Den Helder

Foto HMC Monique Bakker (links) en Gre Alsemgeest-Hartsuiker op de plek waar het speeltoestel moet komen.

DEN HELDER - ’Geen geld’, kregen Monique Bakker (52) en Gre Alsemgeest-Hartsuiker (65) te horen toen zij bij de gemeente opperden om een speeltoestel te plaatsen op het grasveldje bij hen voor aan de Vletweg.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 18:49 (Update 5-9-2016, 18:49)

Maar de twee dames gaven niet op: ,,Er is altijd geld, er is altijd een potje voor’’, overtuigde Bakker de wijkconciërge. Alsemgeest: ,,Gewoon doordouwen.’’ En verrek, dankzij het potje van het Wijkconvenant Plus (een samenwerking tussen Woningstichting en de gemeente Den Helder) kon het ’klimklautertoestel’ met een glijbaan, trappetje, schommels en duikelrek worden aangeschaft. Als het goed is staat het toestel er binnen zes tot acht weken.

Daarvoor moest het duo wel de boer op. Ze hebben in de hele buurt handtekeningen opgehaald voor steun. ,,Zo kwamen we er echt achter dat het een groot gemis was’’, vertelt Bakker. En straks, als het toestel er staat, moeten ze de boel een beetje in de gaten houden en zorgen dat het schoon blijft. ,,Maar dat deden we toch al.’’

Zwembadje

De twee vrouwen, die beiden iets langer dan een jaar aan de straat wonen, zagen dat de kinderen in de buurt geen echte speeltuin hadden. Ze gebruikten het grasveld wel. Om hutten te bouwen, om zelf een klein glijbaantje neer te zetten, of een opblaasbaar zwembadje. ,,’s Avonds halen ze dat dan weer allemaal weg.’’

Een echte speelgelegenheid, op een te hoge basketbalpaal op een onbereikbare plek na, was er niet. Terwijl dat juist zo belangrijk is, vinden ze: ,,Zo houd je de kinderen een beetje in de buurt’’, zegt Alsemgeest. Bakker: ,,Het is ook heel leuk en gezellig, al die reuring en bezigheid voor de deur.’’ Het gaat dan ook niet om een handjevol kinderen dat op het veld speelt: ,,Hier in de straat wonen sowieso al twaalf kinderen, en dan komen kinderen vanuit andere straten ook nog naar het veld toe.’’

En hoewel de ouders van de buurtkinderen wat sceptisch waren over hun actie, omdat ze zelf ooit ook al wat hadden geprobeerd, bleven ze onvermoeid verdergaan. Binnen vier maanden bereikten ze hun doel. Meer dan dat zelfs: ,,Wij wilden eigenlijk alleen maar een vogelnest’’, zegt Bakker. ,,We mochten namelijk maar één ding uitzoeken. Maar de wijkconciërge zei ook tegen ons dat we een groot ding mochten kiezen, waar meerdere dingen op zitten.’’ Ze lacht: ,,En tsja, wie zijn wij dan om alleen een vogelnest te vragen?’’ Daarnaast komen er een prullenbak, en een bankje. Zodat de twee vrouwen kunnen genieten van hun harde werk en de kinderen mooi kunnen zien spelen.