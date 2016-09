Duizend zieke iepen moeten weg uit Hollands Kroon

ANNA PAULOWNA - De aannemer Firma Kieftenbrug uit Friesland is in Hollands Kroon gestart met het verwijderen van zo’n duizend zieke iepen. Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat er ongeveer duizend gemeentelijke iepen de iepziekte hebben. Naar verwachting zijn deze bomen medio oktober verwijderd. Op sommige locaties worden nieuwe bomen geplant. Waar en wanneer is nog onbekend.

Door Lydia Jasper - 5-9-2016, 14:52 (Update 5-9-2016, 14:55)

Ongeveer een op de vier bomen in Hollands Kroon is een iep. De iep is een typisch Hollandse boom die in het verleden massaal is aangeplant in de kustgebieden, vooral vanwege zijn goede bestendigheid tegen de zoute zeewind. Het grote nadeel vormt de iepziekte. Deze besmettelijke ziekte heeft vooral de laatste twintig jaar stevig huisgehouden in het iepenbestand.