Maandelijks show oude foto’s van Den Helder

Pr-foto Foto uit ‘Helder Den Helder, foto’s van de oude stad 1910-1938’.

DEN HELDER - KopGroep Bibliotheken en de Helderse Historische Vereniging houden voortaan op iedere derde dinsdagmiddag van de maand een vertoning van historische foto’s.

Door Petra Bies - 5-9-2016, 13:30 (Update 5-9-2016, 13:30)

Op 20 september is de eerste, van twee tot drie uur in de theaterzaal van de bibliotheek aan de Keizersgracht. Historicus Maarten Noot geeft toelichting, maar ook het aanwezige publiek kan met aanvullingen of anekdotes te komen. De entree is gratis. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, is het raadzaam om te reserveren. Dat kan aan de bibliotheekbalie of via www.kopgroepbibliotheken.nl