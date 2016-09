’Stadsnomade van Den Helder’ nog daklozer

Archieffoto HOLLAND MEDIA COMBINATIE / Hedzer Faber Alex de Beus.

DEN HELDER - De bekende dakloze ’Stadsnomade’ Alex de Beus zit in zak en as. Hij is beroofd, in elkaar geslagen en tot overmaat van ramp zijn ook zijn schaarse bezittingen stukgesneden. Ook zijn tentje.

Door Hedzer Faber - 5-9-2016, 11:25 (Update 5-9-2016, 12:50)

De Beus heeft wel een schuurtje in de Visbuurt waar hij wat spulletjes opslaat, maar daar kan en mag hij niet in slapen. Sindsdien slaapt hij daarom onder een van het Leger des Heils gekregen deken in het bos. ,,Met m’n hersenschudding en gekneusde ribben. Het wordt kouder ’s nachts en daar begin ik last van te krijgen.’’

De mishandeling vond woensdag plaats in het Timorpark, waar De Beus op dat moment bivakkeerde met een vrouw. Het zou haar jaloerse (ex)man geweest zijn die verhaal kwam halen. De Beus heeft aangifte gedaan bij de politie.

Hij hoopt nu dat er een krantenlezer is die een klein tentje ongebruikt op zolder heeft liggen en dat aan hem wil schenken. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Update: De Beus is voorzien. Korte tijd nadat dit bericht werd geplaatst, meldden twee lezers zich die een tentje kunnen missen. De Stadsnomade: ,,Dat vind ik echt super. Heel erg bedankt.’’