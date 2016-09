Veel publiek voor Zomerdromen ondanks regen

Foto Peter van Aalst De nostalgische draaimolen op het kinderplein, in het gras de schilderijen van Lydia de Loos. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - ,,West Virginia, mountain momma. Take me home, country roads’’, klinkt het tijdens de twaalfde editie van Zomerdromen in het park zondagmiddagmiddag. Lydia van der Weiden (47) en Cora Vos (68) zingen zichtbaar genietend mee met het lied dat de formatie Granddad Daniel brengt. Een voorbijganger pakt spontaan zijn mondharmonica uit zijn zak en speelt een stukje mee. Al wandelend door het drukbezochte park brengen de heren hun muziek ten gehore.

Door Monique Trijsburg - 4-9-2016, 20:20 (Update 4-9-2016, 20:20)

Cora en Lydia hebben net opgetreden. ,,We zingen in...