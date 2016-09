Dronken schipper van schip geplukt in haven Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag haar handen vol gehad aan een dronken schipper aan het Nieuwe Diep in Den Helder.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 9:00 (Update 4-9-2016, 9:35)

De politie kreeg een melding over een mogelijke vernieling bij het havenkantoor aan het Nieuwe Diep. Toen de agenten de omgeving doorzochten op zoek naar verdachten, zagen ze alleen een kotter afmeren. De agenten gingen ervan uit dat deze op pad ging om te gaan vissen.

Toen de agenten later zagen dat het schip nog steeds niet langs de Moormanbrug was, ontdekten de agenten dat de brug bewust door de brugwachter werd dicht gehouden, omdat hij het vermoeden had dat de schipper gedronken had.

De kotter kreeg via de Havendienstde opdracht om aan te leggen, maar daar had de schipper duidelijk moeite mee, schrijft de politie op Facebook. Hij had al een aanvaring met een van de bruglichten gehad en had veel manouvreren nodig om aan wal te komen. De man bleek inderdaad onder invloed van alcohol en is meegenomen naar het bureau.