’Oerbier’ van Tommie Sjef is apart huwelijk van bier en wijn

Foto George Stoekenbroek Tommie Sjef Koenen (22) in zijn bierruimte, waar hij in ruim 25 houten vaten zo’n achtduizend liter bier vergist.

DEN HELDER - Vergeet pils. Vergeet India Pale Ale, Weizen of Stout of andere speciaalbiertjes. Denk in plaats daarvan aan een champagne, natuurwijn of een droge cider. En dan, zo ongeveer, kom je uit bij de smaak van het bier van Tommie Sjef Wild Ales. Zoals de 22-jarige Tommie Sjef Koenen zegt: ,,Het is een huwelijk tussen bier en wijn.’’

Door Bo-Anne van Egmond - 2-9-2016, 20:25 (Update 2-9-2016, 20:25)

Als knul van een jaar of achttien was de Nieuwedieper een liefhebber van speciaalbieren. Toen hij had gelezen over een zogeheten Oude...